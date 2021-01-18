Під час одного із тренувань румунський фахівець поділив футболістів на дві команди, а ті приступили до запеклої гри перед першим спарингом на зимових зборах проти Легії.

Жерсону Родрігесу присвятили пісню – форвард Динамо особисто знявся у кліпі

Особливо відзначився Жерсон Родрігес. Люксембуржець на фланзі "повозив" Андрієвського і Забарного та асистував на Богдана Лєднєва. Українець, який залишився без опіки, в один дотик виконав красивий удар у кут – без шансів для Нещерета.

До слова, наразі у Динамо заплановані два спаринги в ОАЕ – проти варшавської Легії та солігорського Шахтаря, який тренує Роман Григорчук.

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