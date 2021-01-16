Нападающий Динамо Жерсон Родригес теперь имеет композицию, написанную в его честь.

Рэп-исполнитель Jayo Brudjez вместе с Jah Arrogante выпустили трек, который носит имя GR10 "Gerson Rodrigues". В данный момент композиция на YouTube-канале певца собрала чуть более 4 тысяч просмотров. Релиз состоялся вчера, 15 января.

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Заметим, что участие в съемках клипа для песни лично взял 25-летний нападающий сборной Люксембурга.

К слову, в Динамо Жерсон перебрался летом 2019-го. Однако футболист не смог найти общий язык с Александром Хацкевичем и всего через полгода отправился в турецкий Анакарагюджю, где выступал на правах аренды. С приходом в Киев Мирчи Луческу нападающий получил второй шанс. В нынешнем сезоне Жерсон сыграл за Динамо 18 матчей, в которых забил 4 гола.

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