Состоялись несколько поединков 5-го тура французского первенства. В частности, арендованный у Динамо Жерсон Родригес триумфально провел свой первый матч за Труа.

Лига 1, 5-й тур

Монпелье – Сент-Этьен – 2:0

Голы: Мавиди, 32, Жермен, 62

Бордо – Ланс – 2:3

Голы: Мангас, 60, Онана, 88 – Какута, 39, Медина, 43, Сотока, 90+2

Брест – Анже – 1:1

Голы: Февр, 62 (пен) – Мангани, 78 (пен)

Метц – Труа – 0:2

Голы: Жерсон, 50, Чавалерин, 84

Ренн – Реймс – 0:2

Голы: Екитик, 26, Коффи, 67

Главное внимание сторонников Динамо было приковано к поединку Метц – Труа. Со стартовых минут на поле появился арендованный у киевлян Жерсон Родригес, а уже в начале второго тайма оправдал доверие тренера, забив свой первый гол в первом поединке за Труа. Люксембуржца заменили на 66 минуте, а команда удвоила преимущество и в итоге одержала свою первую победу в текущем сезоне.

Почеттино оценил очередную победу ПСЖ во французском первенстве и дебют Доннаруммы за парижан

Монпелье без проблем переиграл Сент-Этьен, который в этой кампании еще не знал вкуса побед, Бордо и Ланс устроили бешеную перестрелку, триумфаторами из которой вышли "кроваво-золотые", Анже, который расположился на второй строчке Лиги 1, вырвал ничью с Брестом, а от Реймс уверенно одолел Ренн на выезде.

ПСЖ без Мессі і Неймара знищив сенсацію сезону, Монако безвольно поступився Марселю: Ліга 1