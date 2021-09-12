Ліга 1, 5-й тур

Монпельє – Сент-Етьєн – 2:0

Голи: Мавіді, 32, Жермен, 62

Бордо – Ланс – 2:3

Голи: Мангас, 60, Онана, 88 – Какута, 39, Медіна, 43, Сотока, 90+2

Брест – Анже – 1:1

Голи: Февр, 62 (пен) – Мангані, 78 (пен)

Метц – Труа – 0:2

Голи: Жерсон, 50, Чавалерін, 84

Ренн – Реймс – 0:2

Голи: Екітік, 26, Коффі, 67

Головна увага прихильників Динамо була прикута до поєдинку Метц – Труа. Зі стартових хвилин на полі з'явився орендований у киян Жерсон Родрігес, а вже на початку другого тайму виправдав довіру тренера, забивши свій дебютний м'яч у першому поєдинку за Труа. Люксембуржця замінили на 66 хвилині, а команда подвоїла перевагу та у підсумку здобула свою першу звитягу в поточному сезоні.

Почеттіно оцінив чергову перемогу ПСЖ у французькій першості та дебют Доннарумми за парижан

Монпельє без проблем переграв Сент-Етьєн, який цієї кампанії ще не знав смаку перемог, Бордо і Ланс влаштували шалену перестрілку, тріумфаторами з якої вийшли "криваво-золоті", Анже, який розташувався на другій сходинці Ліги 1, вирвав нічию з Брестом, а от Реймс впевнено здолав Ренн на виїзді.

ПСЖ без Мессі і Неймара знищив сенсацію сезону, Монако безвольно поступився Марселю: Ліга 1