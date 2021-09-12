ПСЖ без Мессі і Неймара знищив сенсацію сезону, Монако безвольно поступився Марселю: Ліга 1
У суботу відбулися два матчі Ліги 1 за участю ПСЖ та інших учасників єврокубків.
Ліга 1, 5 тур
ПСЖ – Клермон – 4:0
Голи: Еррера, 20, 31, Мбаппе, 55, Гуйє, 65
Монако – Марсель – 0:2
Голи: Дьєнг, 37, 60
ПСЖ приймав Клермон, який у попередніх турах не зазнав жодної поразки. Маурісіо Почеттіно дав відпочинок Мессі та Неймару, однак це не врятувало сенсаційного новачка від побиття.
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Новим лідером атак господарів несподівано став Андер Еррера. Іспанець двічі вдало обирав позицію і грав на добиванні. По перерві свій м'яч забив і Мбаппе, який легко реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Довершував розгром опорник Ідрісса Гуйє. Окремо слід відзначити і "сухий" дебют Доннарумми у складі ПСЖ.
У другому матчі дня Марсель не відчув жодних проблем з Монако. Долю зустрічі вирішив дубль молодого нападника Бамби Дьєнга, який відзначився в обох таймах. Беззубий Монако так і не спромігся завдати бодай одного удару в площину воріт суперника – 0:2.
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