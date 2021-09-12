У суботу відбулися два матчі Ліги 1 за участю ПСЖ та інших учасників єврокубків.

Ліга 1, 5 тур

ПСЖ – Клермон – 4:0

Голи: Еррера, 20, 31, Мбаппе, 55, Гуйє, 65

Монако – Марсель – 0:2

Голи: Дьєнг, 37, 60

ПСЖ приймав Клермон, який у попередніх турах не зазнав жодної поразки. Маурісіо Почеттіно дав відпочинок Мессі та Неймару, однак це не врятувало сенсаційного новачка від побиття.

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Новим лідером атак господарів несподівано став Андер Еррера. Іспанець двічі вдало обирав позицію і грав на добиванні. По перерві свій м'яч забив і Мбаппе, який легко реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Довершував розгром опорник Ідрісса Гуйє. Окремо слід відзначити і "сухий" дебют Доннарумми у складі ПСЖ.

У другому матчі дня Марсель не відчув жодних проблем з Монако. Долю зустрічі вирішив дубль молодого нападника Бамби Дьєнга, який відзначився в обох таймах. Беззубий Монако так і не спромігся завдати бодай одного удару в площину воріт суперника – 0:2.

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