"Я считаю, что это был очень хорошее выступление, очень профессиональное. Я очень доволен, эти три очка очень важны для нас. И три очка против такой хорошей команды, как Клермон, придадут нам уверенности для подготовки к матчу с Брюгге в Лиге чемпионов.

Дебют Доннаруммы в видеообзоре матчаПСЖ – Клермон – 4:0

Дебют Доннаруммы? Первый матч всегда самый эмоциональный, особенно на таком стадионе с невероятными болельщиками. Игра получилась отличной, фанаты создали невероятную атмосферу. Нам нужно продолжать в том же духе. Лига чемпионов для нас очень важна, поэтому с завтрашнего дня мы уже начнем подготовку к ней", – поделился Почеттино в комментарии пресс-службе ПСЖ.

Напомним, парижане разбили Клермон (4:0) в матче 5-го тура Лиги 1, а Доннарумма удержал свои ворота на замке в первом матче за французский клуб.

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