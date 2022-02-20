Полузащитник Динамо Жерсон Родригес, на правах аренды выступающий за Труа, остается во французской команде, сообщил Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Жерсон покинул Труа – французы расторгли контракт с форвардом Динамо

По информации журналиста, президент "бело-синих" Игорь Суркис лично подтвердил, что до лета люксембургский хавбек будет находиться в расположении клуба из Шампани. По условиям договора, Труа не может досрочно прекратить аренду и вынужден продолжать платить ему зарплату, даже в случае отстранения футболиста.

Напомним, ранее официальный сайт французского клуба сообщил, что досрочно прекратил сотрудничество с Жерсоном, объясняя это "предупредительными мерами". Сам футболист назвал эту информацию ложной.

Динамо і перерва на Самбу: чому Луческу ігнорує перлину росіянина, яку вже оцінили Баварія та Ман Сіті