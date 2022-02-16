Труа решил досрочно прекратить сотрудничество с Жерсоном Родригесом, объясняя это "мерами предосторожности", сообщает официальный сайт клуба.

Жерсон нашел вариант продолжения карьеры в Европе

26-летний нападающий Динамо выступал за французскую команду на правах аренды, которая была рассчитана до конца сезона и с правом выкупа. Жерсон оставался вне заявки Труа весь декабрь, но после смены тренера вернулся в состав. Всего за французов Родригес провел 12 поединков, отличившихся голом и ассистом.

Труа в обращении обещает объяснить все причины разрыва контракта с форвардом позже. Напомним, из-за своего характера у Жерсона были также и проблемы в лагере Динамо.

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