Вингер Динамо Жерсон Родригес, выступавший на правах аренды за Труа, впервые высказался о конфликте с французами.

Накануне, 17 февраля, французский клуб прекратил сотрудничество с 26-летним люксембуржцем, назвав это "мерой пресечения". Сам игрок все опровергает.

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"Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу. Информация о том, что меня отстранили от первой команды, не соответствует действительности. Это неправда. Не хочу комментировать сообщения на сайте Труа. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет", – цитирует Жерсона FanDay .

Напомним, арендное соглашение Родригеса с французским клубом было рассчитано до конца сезона. Вингер, еще в Динамо славившийся скандальным поведением, провел в Лиге 1 12 матчей, оформив гол+пас.

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