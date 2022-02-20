Півзахисник Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за Труа, залишається у французькій команді, повідомив Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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За інформацією журналіста, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс особисто підтвердив, що до літа люксембурзький хавбек перебуватиме у розташуванні клубу з Шампані. За умовами договору, Труа не може дочасно зупинити оренду і змушений продовжувати платити йому зарплату, навіть у разі відсторонення футболіста.

Нагадаємо, раніше офіційний сайт французького клубу повідомив, що достроково припинив співпрацю з Жерсоном, пояснюючи це "запобіжними заходами". Сам футболіст назвав цю інформацію неправдивою.

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