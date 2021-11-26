Жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации на Чемпионат мира 2022 состоится в Цюрихе сегодня, 26 ноября, в 18:00. Онлайн-трансляция – на "Футбол 24".

Какой формат жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022

Сборная Украины попала в несеяные команды из-за худших результатов среди команд, занявших второе место в Европейской квалификации. Столько же очков набрала разве что Северная Македония, но она забила больше голов. Напомним, впервые в истории стыковые матчи в Европе будут состоять из полуфинала и финала и пройдут в формате одного поединка. На первой стадии плей-офф дома играют сеяные сборные. В финале судьбу хозяев решает жребий.

ЧМ-2022: список участников финальной части

УЕФА разделил 12 участников плей-офф на 3 пути (A, B и C), в каждом из которых будут по 2 полуфинала (1 и 2, 3 и 4, 5 и 6). Победители этих пар сыграют в битве за путевку на Чемпионат мира, который будет принимать Катар зимой 2022 года. Онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 – на "Футбол 24" в этой новости, а также на официальном сайте ФИФА и телеканале "Футбол 2", где в 17:30 стартует студия.

teams

#WorldCup qualification spots



Watch the European Play-Off Draw LIVE.

: CET - Friday 26 November.



Followed by the Intercontinental Play-Off Draw. https://t.co/3cavCUW7Br — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2021

Сеяные команды – среди них соперники Украины

Португалия, Италия, Шотландия, Россия, Швеция и Уэльс точно сыграют полуфинал на своем поле. Так же несомненно и то, что из данных 6 сборных Украине может попасться любой соперник, кроме России, с которой решением УЕФА наши команды разводят не один год.

Несеянные команды

Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия и Чехия вынуждены будут начинать плей-офф в гостях. Жеребьевка может определить, что команда Александра Петракова получит шанс сыграть решающий поединок в родных стенах при условии победы в 1/2.

Когда состоятся матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года. Финалы же запланированы через 5 дней – на 29 марта. Время начала матчей утверждает УЕФА после жеребьевки. Финальная часть Чемпионата мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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