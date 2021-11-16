"Футбол 24" следит за квалификацией на Мундиаль в Катаре. Кто уже вышел на чемпионат мира-2022 – читайте в этой новости.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира. В то же время ЧМ-2022 – первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре. Финальная стадия стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря. Жеребьевка группового турнира запланирована на апрель.

ЧМ-2026 на 48 участников. Каким он будет?

В 2022-м будут сыграны стыковые матчи. В частности, в Европе за 3 путевки сразятся сразу 12 команд. Пятая команда Южной Америки, а также по одному представителю Океании, Азии и Северной/Центральной Америки сыграют межконтинентальный плей-офф.

По состоянию на 16 ноября известны уже 11 национальных сборных, которые сыграют на ЧМ-2022.

Список участников чемпионата мира-2022 (обновляется)

Европа/UEFA (всего – 13 команд)

Вышли на ЧМ:

Германия

Дания

Англия

Швейцария

Франция

Бельгия

Хорватия

Сербия

Испания

Африка/CAF (всего – 5 команд)

Квалификация продолжается.

Южная Америка/CONMEBOL (всего – 4 или 5 команд).

Вышли на ЧМ:

Бразилия.

Азия/AFC (всего – 4 или 5 команд плюс Катар на правах хозяина).

Вышли на ЧМ:

Катар (хозяин турнира).

Северная и Центральная Америка/CONCACAF (всего – 3 или 4 команды)

Квалификация продолжается.

Океания/OFC (всего – 0 или 1 команда).

Квалификация продолжается.