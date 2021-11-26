Сборная Украины продолжает борьбу за выход на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Сегодня, 26 ноября, "сине-желтые" получили имя соперника в полуфинале и вероятных визави в финале плей-офф.

В стыковых матчах за три путевки на Мундиаль от Европы будут бороться 12 сборных: 10, занявшие вторые места в группах, а также Австрия и Чехия по квоте Лиги наций, которые имели лучший рейтинг среди тех, кто не попал на ЧМ напрямую или не финишировал вторым в групповом отборе.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Жеребьевка стартовала в 18:00 по Киеву в швейцарском Цюрихе. Сборная Украины попала на путь А. Команда Александра Петракова 24 марта в полуфинале сойдется с Шотландией. В случае победы Украина в финале (29 марта) будет противостоять победителю пары Уэльс – Австрия в гостях.

Напомним, формат этого европейского плей-офф отличается от предыдущих: вместо двухматчевых противостояний он состоит из трех путей (А, В и С). В сложившихся четверках состоятся одноматчевые полуфиналы и финалы. Победители каждого пути смогут участвовать на ЧМ-2022.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия или Португалия пропустит Мундиаль

Украине в полуфинале могли выпасть только сеяные сборные (Италия, Португалия, Россия, Шотландия, Швеция и Уэльс), ведь "сине-желтые" были вместе с Австрией, Чехией, Северной Македонией, Польшей и Турцией несеяными. С Россией Украина бы не встретилась, ведь УЕФА разводит команды из-за военной агрессии восточного соседа.

К слову, подопечные Александра Петракова заняли второе место в группе D европейского отбора, пропустив вперед Францию. Кроме "Ле Блё", наша команда противостояла Финляндии, Боснии и Герцеговине и Казахстану.