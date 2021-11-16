Завершающий тур группового этапа квалификации в ЧМ-2022 подарил нам имена всех участников стыковых матчей, в которых определится судьба еще трех путевок на Мундиаль.

12 европейских сборных разыграют между собой еще 3 места на чемпионате мира-2022, который состоится в Катаре. Украина также оказалась в стыковых матчах благодаря победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) и поражению Финляндии от Франции (0:2).

ЧМ-2022: список участников финальной части

Среди сеяных команд оказались: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция и Уэльс – одна из этих команд (кроме России) станет соперником Украины в полуфинале. Несеянными стали Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Австрия и Чехия. Австрия и Чехия оказались в стыковых матчах через Лигу наций.

Плей-офф будет состоять из двух раундов. Команды будут поделены на 3 пути по 4 команды. В каждом пути будут сыграны 2 полуфинала и финал. Жеребьевка состоится в Цюрихе 26 ноября в 18:00 по киевскому времени. Полуфинальные матчи состоятся 24-25 марта, а финальные матчи – 28-29 марта 2022 года.

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