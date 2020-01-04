Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2019/20 – онлайн-трансляция

Сегодня, 10 июля 2020 года, штаб-квартира УЕФА в Ньоне принимает жеребьевку 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20. Команды узнают путь к финалу.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов стартует в 13:00 по Киеву. В прямом эфире его покажет канал "Футбол 1". Онлайн-трансляция жеребьевки ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24".

УЕФА официально утвердил места проведения матчей 1/8 финала ЛЧ

Кто участвует в жеребьевке?

Четыре команды уже вышли в четвертьфинал

Аталанта

РБ Лейпциг

ПСЖ

Атлетико

Еще четыре команды определятся по итогам матчей 1/8 финала

Челси – Бавария

Наполи – Барселона

Реал – Манчестер Сити

Лион – Ювентус

Процедура жеребьевки ЛЧ

УЕФА проведет три жеребьевки: четвертьфинал, полуфинал (для четвертьфинальных пар) и финала, чтобы определить номинальных хозяев финального матча.

Сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях УЕФА объявит перед стартом жербкування.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах Эштадиу ду Бенфика (здесь также состоится финал) и Жозе Алваладе (домашняя арена Спортинга).

Когда состоятся решающие матчи Лиги Европы 2019/20

7-8 августа: матчи 1/8 финала

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)

23 августа: финал (Лиссабон)

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