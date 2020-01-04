Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2019/20 – онлайн-трансляция

Сегодня, 10 июля 2020 года, штаб-квартира УЕФА в Ньоне принимает жеребьевку 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов 2019/20. Команды узнают путь к финалу.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов стартует в 13:00 по Киеву. В прямом эфире его покажет канал "Футбол 1". Онлайн-трансляция жеребьевки ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24".
УЕФА официально утвердил места проведения матчей 1/8 финала ЛЧ
Кто участвует в жеребьевке?
Четыре команды уже вышли в четвертьфинал
Аталанта
РБ Лейпциг
ПСЖ
Атлетико
Еще четыре команды определятся по итогам матчей 1/8 финала
Челси – Бавария
Наполи – Барселона
Реал – Манчестер Сити
Лион – Ювентус
Процедура жеребьевки ЛЧ
УЕФА проведет три жеребьевки: четвертьфинал, полуфинал (для четвертьфинальных пар) и финала, чтобы определить номинальных хозяев финального матча.
Сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях УЕФА объявит перед стартом жербкування.
Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах Эштадиу ду Бенфика (здесь также состоится финал) и Жозе Алваладе (домашняя арена Спортинга).
Когда состоятся решающие матчи Лиги Европы 2019/20
7-8 августа: матчи 1/8 финала
12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)
18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)
23 августа: финал (Лиссабон)
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