У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування групового турніру Ліги Європи 2020/21. Своїх опонентів дізналася і луганська Зоря, яка є єдиним представником України в турнірі.

Команда Віктора Скрипника потрапила у групу G, де її суперниками стануть Брага (Португалія), Лестер (Англія) та АЕК Афіни (Греція).

Результати жеребкування групового турніру ЛЄ 2020/21

Луганці жеребкувалися з четвертого кошика. Таким чином, суперниками Зорі точно не могли стати Лілль, Ніцца, Рієка, Дандолк, Слован Ліберец, Антверпен, Лех, Сівасспор, Вольфсберг, Омонія та ЦСКА Софія.

Перший тур ЛЄ 2020/21 пройде вже 22 жовтня.

Як відомо, Зоря – єдина команда, яка представить Україну в групі Ліги Європи. Луганці потрапили до цієї стадії напряму, завдяки третьому місці в УПЛ 2019/20. Колос та Десна брали участь у кваліфікації, проте вилетіли від Рієки та Вольфсбурга відповідно.

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