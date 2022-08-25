СК Днепр-1 провалил ответный матч за Лигу Европы против АЕКа из Ларнаки, потерпев разгромное поражение (0:3) и вылетев в Лигу конференций. Отчет читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 проиграл первый матч против АЕКа, но счет 1:2 позволял лететь в Ларнаку с хорошими шансами на итоговый успех. Тем более что второй тайм в Кошице выглядел достаточно перспективно для нашей команды (в отличие от ужасного первого). От "спортклубовцев" требовалось только разобраться с обороной на флангах и при стандартах, а также уменьшить количество потерь и поражений в единоборствах.

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Впрочем, по общему оптимизму немного била кадровая ситуация – в лазарет надолго загремел новичок Пурита, Лучкевич и Горбунов были травмированы еще раньше, а уже перед матчем выпал еще и Адамюк. Кроме того, из-за дисквалификации не мог сыграть Сарапий.

Уже на 3-й минуте встречи Громов принял мяч перед штрафной и пробил над воротами. Казалось, что старт неплохой, однако чего-то более интересного долгое время днепровцы организовать не могли. Позади снова произошел привоз от голкипера – Логинов на 9-й минуте отдал передачу Валефу, а тот не смог обработать мяч, едва не пропустив его в ворота. На 15-й Миличевич замкнул подачу с углового удара над воротами. Стало тревожно.

Страх развеял классный выстрел Довбыка на 18-й минуте. Артем принял мяч на линии штрафной и мощно пробил в правый нижний угол – Пирич парировал! Впрочем, уже на 21-й "спортклубовцам" пришлось вынимать мяч из сетки собственных ворот. АЕК заработал угловой, подачу из которого выбили, однако СК Днепр-1 проиграл все подборы. Далее последовал перевод на левый фланг. Дьюрчо подхватил сферу, на рывке убежал от Танчика и метров с 20-ти нанес удар – мяч с небольшим рикошетом от Сватка залетел под ближнюю штангу. 1:0.

Подопечные Александра Кучера сразу же пошли вперед, едва не сравняв счет. На 23-й минуте мощный лонгшот исполнил Бланко – Пирич вытащил. На 24-й голкипер спас киприотов, парировав замыкание подачи на Гуцуляка и моментально среагировав на добивание от Сватка! На 31-й и 32-й из окраин штрафной стрелял Пихалёнок, однако первый удар взял Пирич, а второй прошел рядом с каркасом. На 37-й же Бусанелло получил заброс от Пихалёнка и пробил с левого края штрафной, но и здесь Пирич был на высоте.

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 40-й минуте в ворота СК Днепра-1 залетел второй гол. Снова неуверенно сыграл Валеф, пропустивший себе за воротничок закидушку от Дьюрчо, однако взятие ворот не засчитали из-за толчка голкипера.

На 45-й киприоты забили чисто. Дьюрчо убежал от Танчика и прострелил в центр штрафной, Густаву замкнул ударом в касание и попал в защитника, а Ойер, уже лежа на газоне, зацепился за отскок и подбросил мяч на ногу Лопешу – Рафаэл же легко переправил сферу в дальнюю девятку. 2:0. Именно с этим шокирующим счетом команды отправились отдыхать.

СК Днепру-1 только для перевода игры в овертайм нужно было забивать трижды. Тем не менее, Александр Кучер решил обойтись без кадровых перестановок в раздевалке, начав проводить замены в середине второго тайма (правда, у него было всего 6 футболистов на скамейке).

Несмотря на этот факт, "спортклубовцы" уже через четыре минуты после перерыва получили шанс отыграть один гол – Бланко накрутил нескольких оппонентов на правом фланге и выполнил подачу, а Гуцуляк замкнул головой. К сожалению, мяч прошел над воротами.

На 62-й минуте возродить интригу мог Громов, принявший скидку от Довбыка и выстреливший с пределов штрафной с рикошетом. Сфера пролетела мимо левой штанги. К сожалению, этот момент стал последним для гостей в матче. Кроме него, вспоминаются только несколько хороших проникающих передач и кросов, не получивших опасного развития. Выход Когута и Назаренко ситуацию не улучшил.

АЕК вообще ничего не создавал у наших ворот. Киприоты откровенно ждали финального свистка. Тем не менее, даже при таком футболе они сумели устроить разгром. На 78-й минуте они в очередной раз реализовали свою мощь на флангах: Росалес запустил пас по правому краю за спину Бусанелло, Дьюрчо убежал от защитника и выполнил подачу на левый край штрафной, а фулбек Энлезу, оставшись в полном одиночестве, нанес шикарный удар с лета – без шансов для Валефа. 3:0!

На этом матч де-факто был закрыт. Деморализованные днепровцы капитулировали, а киприоты и так давно не хотели играть. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу АЕКа. Ларнака идет в групповой этап Лиги Европы, а СК Днепр-1 сыграет в группе в Лиге конференций.

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