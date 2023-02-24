В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 ЛК 2022/23. Результаты и все пары – на "Футбол 24".

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛК

АЕК Ларнака – Вест Хэм

Фиорентина – Сивасспор

Лацио – АЗ Алкмаар

Лех – Юргорден

Базель – Слован Братислава

Шериф – Ницца

Андерлехт – Вильяреал

Гент – Истанбул Башакшехир

После того, как Шахтер получил соперника в ЛЕ, настало время жеребьевки третьего по рангу еврокубка. Участников 1/8 финала Лиги конференций 2022/23 поделили на победителей квартетов группового этапа и тех, кто пробился в данный раунд через плей-офф. Своих соперников, в частности, получили Шериф, за который выступает Максим Коваль, и АЕК Ларнака, выбивший Динамо Киев и СК Днепр-1. Первые команды в приведенных парах начинают дома, а ответные матчи они будут проводить на выезде.

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Обладатели первых мест на групповом этапе

АЗ Алкмаар (NED)

Вест Хэм (ENG)

Вильяреал (ESP)

Истанбул Башакшехир (TUR)

Ницца (FRA)

Сивасспор (TUR)

Слован Братислава (SVK)

Юргорден (SWE)

Победители стыковых матчей

АЕК Ларнака (CYP)

﻿Андерлехт (BEL)

Базель (SUI)

Гент (BEL)

Лацио (ITA)

Лех (POL)

Фиорентина (ITA)

﻿Шериф (MDA)

Первые матчи состоятся 9 марта. Ответные матчи запланированы на 16 03 2023. В то же время Лацио сыграет свой первый поединок 7 марта, а Истанбул Башакшехир решающую дуэль проведет 15-го.

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