Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛК

АЕК Ларнака – Вест Хем

Фіорентина – Сівасспор

Лаціо – АЗ Алкмаар

Лех – Юргорден

Базель – Слован Братислава

Шериф – Ніцца

Андерлехт – Вільяреал

Гент – Істанбул Башакшехір

Після того, як Шахтар отримав суперника в ЛЄ, настав час жеребкування третього за рангом єврокубка. Учасників 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022/23 поділили на переможців квартетів групового етапу і тих, хто пробився до цього раунду через сито плей-офф. Своїх суперників, зокрема, отримали Шериф, за який виступає Максим Коваль, та АЕК Ларнака, що вибив Динамо Київ і СК Дніпро-1. Перші команди у наведених парах починають вдома, а матчі-відповіді проводитимуть на виїзді.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Зінченко їде в Португалію, МЮ знову проти іспанців

Володарі перших місць на груповому етапі

АЗ Алкмаар (NED)

Вест Хем (ENG)

Вільяреал (ESP)

Істанбул Башакшехір (TUR)

Ніцца (FRA)

Сівасспор (TUR)

Слован Братислава (SVK)

Юргорден (SWE)

Переможці стикових матчів

АЕК Ларнака (CYP)

﻿Андерлехт (BEL)

Базель (SUI)

Гент (BEL)

Лаціо (ITA)

Лех (POL)

Фіорентина (ITA)

﻿Шериф (MDA)

Перші матчі відбудуться 9 березня. Матчі-відповіді заплановані на 16 03 2023. Водночас Лаціо зіграє свій перший поєдинок 7 березня, а Істанбул Башакшехір вирішальну дуель проведе 15-го.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна видала найбільший прогрес і гарантувала два місця в ЛЧ – є шанс піднятися ще