Подопечные Луиса Кортеса в Жешуве не смогли ничего противопоставить Шотландии (0:4) и не сыграют на чемпионате мира-2023.

ЧМ-2023 среди женщин, квалификация. Группа B

Украина – Шотландия – 0:4

Голы: Вир, 9 (пен), Катберт, 16, Томас, 20, 43

Поединок должен был состояться еще 8 апреля, но из-за развязания россиянами полномасштабной войны в Украине игру перенесли. Местом проведения игры определили польский Жешув, в котором "сине-желтые" и провели подготовительный сбор.

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После 4-х сыгранных матчей украинки набрали 4 очка и занимали 4 место турнирной таблицы группы B. Испания, возглавляющая турнирную таблицу, сыграла на 2 матча больше и оторвалась на 14 очков. Соответственно, шансов на первое место, дающее право на прямую путевку на чемпионат мира-2023, уже не было. Что касается Шотландии, то сегодняшний соперник подопечных Луиса Корстеса занимал вторую позицию (зона плей-офф), имея 10 пунктов. Соответственно, украинкам нужно было побеждать.

И уже к 3-й минуте команды обменялись острыми моментами. Наш был опаснее – удар Николь Козловой метров с 8-ми был неточным! Но это был единственный положительный момент для нас в первом тайме.

На 9-й минуте "сине-желтые" получили очень странный пенальти в свои ворота (похоже, что фол был со стороны шотландки, ударившей Екатерину Корсун по ноге), который реализовала Вир. Екатерина Самсон задела мяч, но не спасла. Эстонская рефери Трийну Лаос (дежавю имени Антонио Матеу Лаоса в матче Украина – Уэльс) откровенно удивила решением назначить 11-метровый.

На 16-й минуте в наши ворота влетел второй мяч. Катберт получила пас пяткой, вышла один на один с Самсон и сделала счет 2:0 в пользу Шотландии. Крайне трудный сценарий для украинок. Но и это было не все – почти тут же британки удачно разыграли угловой и отличились снова. Перед самым перерывом Томас оформила дубль, замкнув еще одну подачу с углового. Нокаут.

Во втором тайме счет не изменился – 0:4 по итогам первой половины стали окончательными. Сомнительный пенальти в наши ворота вряд ли стал ключевым – Шотландия была на голову сильнее.

Соответственно, украинки потеряли шансы выйти на чемпионат мира-2023 – 4 очка после 5-ти туров. Шотландки практически гарантировали себе второе место (13 баллов), ведь в последнем туре сыграют против аутсайдера группы – Сан-Марино. Поединок против Венгрии, который состоится 28 июня, уже не имеет для "сине-желтых" турнирного значения.

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