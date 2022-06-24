Лучшая команда Украины сыграет в Лиге чемпионов-2022/23. Поскольку сезон не удалось завершить из-за российского вторжения, то нашу страну представит Жилстрой-2, который на момент остановки чемпионата занимал первое место.

Украина будет иметь две команды в женской Лиге чемпионов

Жилстрою-2 на пути к групповому раунду нужно преодолеть два этапа квалификации и пройти трех соперников. На первом этапе харьковскую команду ждет мини-турнир из 4 команд – полуфиналы и финал. Только победитель пройдет дальше.

Согласно жеребьевке, в полуфинале Жилстрой-2 встретится с грузинской командой Ланчхути. Если харьковчанки обыграют соперника, то встретятся с победителем пары Шымкент (Казахстан) – Сплит (Хорватия). Мини-турнир состоится в Казахстане. Матчи запланированы на 18 и 21 августа.

Напомним, в прошлом сезоне Жилстрой-1 прошел квалификацию и сыграл в групповом этапе с Реалом и ПСЖ. Благодаря этому Украина совершила рывок в таблице коэффициентов, а с сезона-2023/24 будет две команды в Лиге чемпионов.

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