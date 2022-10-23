Аталанта уступила Лацио в рамках 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Самый успешный старт сезона в истории команды давал болельщикам Аталанты возможность мечтать о чем-то великом. Однако против серьезных соперников у подопечных Джан Пьеро Гасперини возникает очень много проблем.

Малиновский не сумел реанимировать примитивную Аталанту – первое поражение в сезоне, Лацио зашел в топ-3

Даже без Чиро Иммобиле Лацио легко разобрался с бергамасками, не позволив соперникам нанести ни одного удара в створ собственных ворот. "Орлы" забили по голу на старте каждого из таймов. Победа хотя бы временно подняла Лацио в топ-3, Аталанта пока остается четвертой.