Аталанта – Лацио – 0:2 – видео голов и обзор матча
22:04 - Читати українською
Аталанта уступила Лацио в рамках 11-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Маттиа Дзакканьи 10’
Фелипе Андерсон 52’
10’ Маттиа Дзакканьи
52’ Фелипе Андерсон
Самый успешный старт сезона в истории команды давал болельщикам Аталанты возможность мечтать о чем-то великом. Однако против серьезных соперников у подопечных Джан Пьеро Гасперини возникает очень много проблем.
Малиновский не сумел реанимировать примитивную Аталанту – первое поражение в сезоне, Лацио зашел в топ-3
Даже без Чиро Иммобиле Лацио легко разобрался с бергамасками, не позволив соперникам нанести ни одного удара в створ собственных ворот. "Орлы" забили по голу на старте каждого из таймов. Победа хотя бы временно подняла Лацио в топ-3, Аталанта пока остается четвертой.
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