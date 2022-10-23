Встретились две лучшие обороны чемпионата (Лацио – 5 пропущенных, Аталанта – 6). Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини исправно набирают очки, но изменяют себе. Сарри отказался от фирменного футбола с владением, а Гасперини отказался от фирменного высокого прессинга. Но пока их команды идут в зоне Лиги чемпионов, нюансы никого не интересуют.

Малиновский остается приоритетом для именитого участника ЛЧ

Зрелищной игры сегодня никто не ожидал, однако команды все равно умудрились разочаровать. Первый тайм сошел бы за колыбельную – 8 ударов на двоих, по одному моменту у каждых ворот. Воспользовался только Лацио: Лаццари классно разрезал на Педро, тот отдал на Дзакканьи, а Маттиа поразил ворота. За Аталанту мог забивать Хатебур, замыкавший подачу Соппи.

Руслан Малиновский начал матч в запасе. 5 матч подряд. Но уже в перерыве украинец вышел спасать Аталанту. Хозяева выглядели ужасно – 2 удара за 45 минут. Руслан заменил Пашалича и играл в центре под двумя форвардами. К сожалению, появление Малиновского не сильно помогло Аталанте. Бергамаски заслужено пропустили второй гол – Фелипе Андерсон точно пробил с линии штрафной.

Только после этого Аталанта перевела игру к чужим воротам. Появились хотя бы передачи на обострение. Одну из таких отдал Малиновский, но эпизод завершился желтой для Муриэля, который симулировал фол на пенальти. Аталанта так и не создала реальных голевых моментов. Был еще один неточный удар Хатебура, вот и все. В конце матча Малиновский заработал штрафной, но команда бездарно им распорядилась.

В итоге заслуженное поражение Аталанты. Бергамаски остались с 24 очками и опустились на 4 место. Вперед вышел Лацио, сравнявшись по очкам. Римляне не показали сегодня чего-то эдакого, но уверенно справились с беззубым соперником.

Сказка сенсации сезона завершается – Удинезе без шансов проиграл Торино, который прервал серию без побед