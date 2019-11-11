Жена Тайсона поддержала футболиста после расистского скандала

Жена Тайсона Габриэла Матиас выразила поддержку мужчине после проявления расизма в матче Шахтер – Динамо.

"Мы учимся быть сильными. Мы рано поняли, что нужно бороться в два-три раза сильнее. Мы научились сопротивляться и бороться за себя. И ты – воин с рождения. Борьба продолжается, мы будем сильными", – написала Матиас на своей странице в Инстаграм.

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Напомним, во втором тайме вчерашнего матча арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за что впоследствии получил красную карточку.

К слову, Шахтер одержал минимальную победу (1:0) и набрал 40 очков в 14-и турах, "горняки" продолжают лидировать. У Динамо на 13 пунктов меньше и четвертая позиция в турнирной таблице УПЛ.

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