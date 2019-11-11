Дружина Тайсона підтримала футболіста після расистського скандалу

Дружина Тайсона Габріела Матіас висловила підтримку чоловікові після прояву расизму в матчі Шахтар – Динамо.

"Ми вчимося бути сильними. Ми рано зрозуміли, що потрібно боротися у два-три рази сильніше. Ми навчилися чинити опір і боротися за себе. І ти – воїн з народження. Боротьба триває, ми будемо сильними", – написала Матіас на своїй сторінці в Інстаграм.

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Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

До слова, Шахтар здобув мінімальну перемогу (1:0) і набрав 40 очок у 14-и турах, "гірники" продовжують лідирувати. У Динамо на 13 пунктів менше і четверта позиція в турнірній таблиці УПЛ.

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