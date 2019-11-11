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Дружина Тайсона підтримала футболіста після расистського скандалу

14:54 2445 Читать на русском
Дружина Тайсона підтримала футболіста після расистського скандалу
Тайсон та Габріела Матіас / фото із соцмереж

Дружина Тайсона Габріела Матіас висловила підтримку чоловікові після прояву расизму в матчі Шахтар – Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Ми вчимося бути сильними. Ми рано зрозуміли, що потрібно боротися у два-три рази сильніше. Ми навчилися чинити опір і боротися за себе. І ти – воїн з народження. Боротьба триває, ми будемо сильними", – написала Матіас на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж

Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

До слова, Шахтар здобув мінімальну перемогу (1:0) і набрав 40 очок у 14-и турах, "гірники" продовжують лідирувати. У Динамо на 13 пунктів менше і четверта позиція в турнірній таблиці УПЛ.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму
10:51
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Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Расизм у футболі Шахтар - Динамо
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