Жена Руни разоблачила любимую Варди в сливе информации медиа – сплетница отреагировала мгновенно

Жена форварда ДС Юнайтед Уэйна Руни Колин обвинила Ребекку Варди в распространении личной информации представителям СМИ.

"В течение нескольких лет кто-то, кому я доверяла, следил за мной в личном аккаунте в Instagram, постоянно информируя газету The Sun о моих личных публикациях и сторис. Им было предоставлено очень много информации обо мне, моих друзей и моей семье.

Руни сделал прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ

За последние пять месяцев я опубликовала серию фейковых сторис, чтобы узнать, попали они в The Sun. И вы знаете, газета их опубликовала. Было трудно держать это в себе, и вообще ничего не комментировать, особенно когда сторис просочились в прессу.

Теперь я точно знаю, из какого аккаунта они были переданы газете. Я сохранила и сделала скриншоты всех оригинальных историй, которые четко показывают, что их видела только один человек. Это аккаунт Ребекки Варди", – написала Руни в твиттере.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

Жена Варди не задержалась с ответом: "На протяжении многих лет различные люди имели доступ к моей учетной записи в Instagram, и только на этой неделе я обнаружила, что подписана на людей, которых я не знала, и которые никогда не были подписаны на меня. Я не шучу, но мне не нужны деньги. Что я выиграю от продажи историй о тебе?

Руни жалеет, что Гвардиола не возглавил сборную Англии десять лет назад

Ты мне очень нравилась, Колин. И я так расстроена, что ты решила это сделать, тем более в период моей беременности. Мне даже противно от того, что нельзя отрицать", – приводит слова Ребекки Варди The Guardian.