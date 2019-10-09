Дружина Руні викрила кохану Варді у зливі інформації медіа – пліткарка відреагувала миттєво

Дружина форварда ДС Юнайтед Вейна Руні Колін звинуватила Ребекку Варді у розповсюдженні особистої інформації представникам ЗМІ.

"Протягом кількох років хтось, кому я довіряла, стежив за мною в моєму особистому акаунті в Instagram, постійно інформуючи газету The Sun про мої особисті публікації та сторіс. Їм було надано дуже багато інформації про мене, моїх друзів та мою родину.

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За останні п'ять місяців я опублікувала серію фейкових сторіс, щоб дізнатися, чи потрапили вони в The Sun. І ви знаєте, газета їх опублікувала. Було важко тримати це в собі і взагалі нічого не коментувати, особливо коли сторіс просочилися в пресу.

Тепер я точно знаю, з якого акаунта вони були передані газеті. Я зберегла і зробила скріншоти всіх оригінальних історій, які чітко показують, що їх бачила тільки одна людина. Це акаунт Ребекки Варді", – написала Руні в твіттері.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

Дружина Варді не забарилась із відповіддю: "Протягом багатьох років різні люди мали доступ до мого профілю в Instagram, і тільки цього тижня я виявила, що підписана на людей, яких я не знала, і які ніколи не були підписані на мене. Я не жартую, але мені не потрібні гроші. Що я виграю від продажу історій про тебе?

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Ти мені дуже подобалася, Колін. І я так засмучена, що ти вирішила це зробити, тим більше в період моєї вагітності. Мені навіть огидно від того, що доводиться це заперечувати", – наводить слова Ребекки Варді The Guardian.