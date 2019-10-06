Руни сделал прогноз на чемпионскую гонку в АПЛ

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни поделился своими мыслями относительно чемпионской гонки в АПЛ в этом сезоне.

"На мой взгляд, Ливерпуль выглядит сильнее всех. Команда Клоппа сумела добавить разнообразия в свою игру по сравнению с прошлым сезоном. Мне кажется, именно они станут чемпионами.

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В Манчестер Сити фантастическая команда, но она была такой и в прошлом сезоне. Сити остался на том же отличном уровне, но я отдаю предпочтение Ливерпулю", – сказал нападающий ДС Юнайтед в эфире IFL TV.

Напомним, Ливерпуль лидирует в турнирной таблице АПЛ с 24 очками в 8 матчах. В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа заняла второе место, уступив Манчестер Сити одно очко.

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