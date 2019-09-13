Руни жалеет, что Гвардиола не возглавил сборную Англии десять лет назад

Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни выразил уверенность, что десять лет назад сборная Англии могла выиграла все возможные трофеи, если бы ее тренировал нынешний наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

"Оглядываясь на нашу команду десятилетней давности, можно сказать, что, возможно, у нас был лучший состав во всем мире.

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Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, я, Майкл Оуэн – это состав нашей команды того времени. Если бы нас тогда возглавлял Гвардиола, мы бы выиграли все, вне всякого сомнения", – приводит слова Руни Goal.com.

Напомним, Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В 120 матчах за национальную команду он забил 53 мяча.

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