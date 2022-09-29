Бывший защитник сборной Германии Жером Боатенг считает, что в преддверии чемпионата мира о Die Mannschaft говорят слишком негативно.

Из семи последних международных матчей сборная Германии выиграла только один, но Жером Боатенг не считает, что есть повод для паники.

"Незадолго до чемпионата мира у нас снова 80 миллионов национальных тренеров", — пишет Боатенг с несколькими улыбающимися смайликами в своем Instagram.

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"У нас сильная команда, мы можем победить любого соперника и стать чемпионами мира. У нас есть талантливые игроки на каждой позиции. Не лучше ли подходить к чемпионату мира позитивно, вместо того, чтобы критиковать команду и вызывать волнения? Давайте оставаться позитивными и поддерживать команду вместе. После чемпионата мира вы снова можете высказать свою критику".

Безвыигрышная серия сборной Германии началась 29 марта ничьей в товарищеском матче против Нидерландов (1:1). Затем с таким же счётом были зафиксированы ничьи против Италии, Англии и Венгрии. После победы над Италией со счетом 5:2 последовало поражение от Венгрии со счетом 0:1 и ничья с Англией со счетом 3:3.

Германия проведет еще один товарищеский матч против сборной Омана 16 ноября, а затем начнет групповой этап чемпионата мира, в котором соперниками команды Ханси Флика выступят сборные Испании, Коста-Рики и Японии.

Свой последний международный матч 34-летний Боатенг провел в октябре 2018 года. В этом сезоне он не сыграл ни одного матча за Лион из-за травм.

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