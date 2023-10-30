– Ваше мнение по поводу игры: что удалось и не удалось?

– В кубковом матче самое важное – выиграть и пройти в следующий раунд. Это очень важно. Радуюсь, что нам удалось, поздравил своих футболистов, ведь они вложили много энергии, учитывая, как мы играли. Я очень доволен. Мы контролировали игру, владели мячом большую часть времени. Возможно, нужно еще совершенствовать некоторые моменты, например, завершение атак, но я доволен тем, как мы играли, какую энергию показали. Все ребята заслуживают похвалы.

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– Вы сказали, что следует совершенствовать действия при завершении атак. А какие наставления давали Даниилу Сикану, когда он выходил на смену?

– Те, что обычно даю игрокам, когда они выходят на замену: как выбирать позицию, что для этого следует сделать, некоторые игровые моменты, как использовать зоны. Это насчет атаки. А если говорить об обороне, в чем нуждались в тот момент, то это его энергии и агрессивности, отношение к работе, которое всегда на высоком уровне. Сказал, что важно быть на мяче, когда подключаться, когда игра нуждается в его присутствии.

– Но вы что-то подсказывали ему и во время матча?

– Во время матча говорил об атаке, как выбрать лучшую позицию, быть открытым и создавать простор для других. Маленькие детали, которые могли помочь ему и всей команде. Подсказки по позиционированию. Не перескажу сейчас это буквально.

– Вы уже дебютировали в Лиге чемпионов и Кубке Украины, впереди дебют в чемпионате Украины матчем с Динамо, которое тренирует легендарный наставник Шахтера Мирча Луческу. Что думаете о противостоянии с Луческу?

– Я не думаю о таких вещах. Я отношусь с уважением ко всем тренерам, поэтому для меня здесь нет большой разницы. Конечно, буду уделять внимание тому, как действует соперник. Это немаловажная игра, дерби, много эмоций. Я понимаю, что буду состязаться с опытным специалистом.

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– Тренер Виктории сказал, что ожидал сегодня от Шахтера большей ротации. Скажите, вы не наигрывали сегодня состав, который выйдет в пятницу на матч с Динамо?

– Я всегда думаю только о первом из следующих матчей, и он состоялся в этот вечер. Я чувствовал, что эти футболисты будут более энергичными, потому что мы сыграли достаточно трудный поединок с Барселоной. Для меня это новая команда, и я тоже хочу увидеть, как некоторые игроки выступают в серьезном официальном матче, чтобы лучше их узнать. Мне известно, что у этих футболистов есть определенные качества.

Прежде всего внимание всегда уделяется следующему матчу, поэтому есть три дня, чтобы подготовиться к встрече с Динамо, и увидим, кто будет играть. Будет ротация или нет – я не знаю, что люди думают об этом, но для меня это означает, что фактически каждый в составе получит свой шанс и возможность проявить себя. И я считал, что сегодняшняя игра была хорошей возможностью для этого, но прежде всего позвольте сказать, что я не недооцениваю соперника, а выпускаю футболистов, чтобы увидеть их в настоящей игре. Потому что, как вы знаете, было всего две тренировки, не было достаточно времени, чтобы подготовиться и лучше их изучить. Для меня матч составляет лучшую картину, потому так и сделал.

– Вы как тренер уже встречались с Динамо в 2020 году, когда играли против киевлян с АЗ Алкмаром. Чем запомнился этот матч?

– Это было удивительное время, период пандемии коронавируса, на стадионе не было зрителей. К сожалению, сейчас схожие обстоятельства, и мне очень обидно из-за этого. Помню, мы играли на большом стадионе, кажется, в центре города, и он был пуст. Была только одна встреча, потому что тогда УЕФА решил, что нужно проводить только один матч, когда обычно мы играем дома и на выезде. К сожалению, мы тогда уступили, но это то, что мне запомнилось, воспоминаний не очень много. Конечно, многое изменилось: у Динамо много новых футболистов, тренер не изменился, но состав другой. И я в другом клубе. Так что нет никакой связи с этим матчем. Помню, что это была тяжелая игра. Это все, ничего особенного.

– Вы уже смотрели какие-то матчи? И сколько игр соперника в общем планируете посмотреть?

– Я всегда просматриваю многие игры следующих соперников. Жена предлагает посмотреть фильм, но я отвечаю, что у меня нет времени на фильм, я должен смотреть игру. Я изучал много матчей соперников, это то, как я работаю – я хочу знать все. Да, я видел их игры, но вам ничего об этом не скажу, – цитирует Пушича пресс-служба Шахтера.

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