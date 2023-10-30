Виктория была последним клубом ПФЛ, представленным в Кубке. Было очевидно, что четвертьфинал против Шахтера – это конечная станция сумчан, да и веселого футбола от подопечных Анатолия Бессмертного никто не ожидал. Тем не менее, букмекеры считали, что хотя бы один тайм андердог сыграет вничью. А где один, там и два.

Марино Пушич прогнозируемо провел ротацию. Из главных изменений – Назарина вместо Степаненко, Невертон вместо Крыськива и Гочолейшвили вместо Конопли. На острие атаки Келси заменил Сикана, а Матвиенко остался в запасе ради Бондара. Вряд ли Виктории должно было стать от этого легче.

Болей и делай прогнозы.

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И действительно – легче не стало. Подопечные Анатолия Бессмертного в первом тайме вообще ничего не создали, а процент владения у Шахтера держался на уровне 99%. По ощущениям, конечно же (нормальную статистику в Украину завезут еще не скоро, ибо важнее потратить деньги на зарплату вице-президентам УАФ). Исключением является эпизод на 41-й минуте, когда Ракицкий попал под прессинг в штрафной и потерял мяч – впрочем, Ризнык успел его подстраховать.

Дончане доминировали, но особого желания совершать разгром не демонстрировали. В первые 16 минут они даже ни одной интересной атаки не провели. Это не устраивало Дениса Шелихова – в следующие четыре минуты кипер Виктории пропустил два дальних удара в ближний угол.

Счет открыл Назарина, но все началось с прорыва Судакова по левому полуфлангу. Георгий на линии штрафной попытался обыграться в стеночку с Келси и пробить, однако Назарина прибежал на скидку Кевина первым. Егор мощно выстрелил метров с 22-х в правый нижний, а мяч прошил руки Шелихова. Возможно, Денису помешало скопление футболистов, которое перекрывало угол обзора.

На 20-й же минуте Зубков открылся перед штрафной и получил классный пас от Ракицкого. Вторым же касанием Александр пробил в ближний – 0:2. Впрочем, Шелихов спас Викторию от разгрома в первом тайме, парировав удар Келси при выходе один на один на 41-й минуте. Невертон пытался добить головой в пустые, но он только направил мяч в руки голкиперу.

Отдыхать команды отправились при счете 0:2 в пользу Шахтера. В первые 25 минут второго тайма содержание игры не менялось – подопечные Марино Пушича доминировали и время от времени обостряли, однако не хватало реализации. Так, Судаков дважды пробивал с близкого расстояния с левого края штрафной, а свежий Эгиналду стрелял под перекладину с правого. Шелихов выручил Викторию во всех трех случаях.

Постепенно коуч "горняков" начал проводить перестановки. На 62-й минуте Сикан заменил Келси, а на 67-й с поля ушли Гочолейшвили и Зубкова. Помочь добить сумчан должны были Конопля и вышеупомянутый Эгиналду. На 80-й минуте в бой бросили и Крыськива (Неверто ушел на банку).

Казалось, что Шахтер спокойно завершит матч. Похоже, дончане и сами в это поверили, за что едва не поплатились – Виктория на 70-х минутах включила смелый прессинг, что вылилось в несколько грубых ошибок. Чемпионом по ним был Бондарь, который неудачно выбирал позицию и несколько раз опасно обрезал свою команду. К сожалению, подопечные Анатолия Бессмертного так и не выжали из этого давления ни одного реального момента.

В эндшпиле встречи Шахтер собрался, вернув контроль над игрой и организовав несколько острых атак. В конце концов, такой футбол принес третий гол – Судаков выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, а Ракицкий опередил Галенко и подрезал мяч в сетку. 0:3 "Горняки" празднуют разгром и шагают в полуфинал Кубка Украины 2023/24.

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер фаворитом на победу в Кубке Украины. Коэффициент на триумф дончан – 1.35. Наибольшие шансы помешать им имеют Черноморец (кф 7.50), Заря и Полесье (по 8.50). Значительно меньше партнер верит в успех Александрии (коэффициент 12.00) и Оболони (15.00).

Матчи 1/2 финала Кубка будут проведены 3 апреля.

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