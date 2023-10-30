"Горняки" получили комфортное преимущество уже к 20-й минуте благодаря дальним ударам Назарины и Зубкова. Опытный кипер Денис Шелихов в обоих случаях касался мяча, но не спасал Викторию.

Шахтер разгромил Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины

После перерыва игра стала несколько ровнее, хотя представитель Первой лиги от разгрома не ушел. Ярослав Ракицкий к ассисту добавил гол, замкнув подачу Судакова с углового. 3:0 – Шахтер вышел в полуфинал Кубка и одержал первую победу под руководством Марино Пушича.