Феерия Ракицкого и дебютная победа Пушича в видеообзоре матча Виктория – Шахтер – 0:3
19:41 - Читати українською
Шахтер разгромил Викторию в четвертьфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Егор Назарина 17’
Александр Зубков 20’
Ярослав Ракицкий 90+1’
17’ Егор Назарина
20’ Александр Зубков
90+1’ Ярослав Ракицкий
"Горняки" получили комфортное преимущество уже к 20-й минуте благодаря дальним ударам Назарины и Зубкова. Опытный кипер Денис Шелихов в обоих случаях касался мяча, но не спасал Викторию.
Шахтер разгромил Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины
После перерыва игра стала несколько ровнее, хотя представитель Первой лиги от разгрома не ушел. Ярослав Ракицкий к ассисту добавил гол, замкнув подачу Судакова с углового. 3:0 – Шахтер вышел в полуфинал Кубка и одержал первую победу под руководством Марино Пушича.
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