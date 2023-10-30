– Ваша думка щодо гри: що вдалося і не вдалося?

– У кубковому матчі найважливіше – виграти і пройти до наступного раунду. Це дуже важливо. Радію, що нам вдалося, привітав своїх футболістів, адже вони вклали багато енергії, зважаючи на те, як ми грали. Я дуже задоволений. Ми контролювали гру, володіли м’ячем більшість часу. Можливо, потрібно ще вдосконалювати деякі моменти, наприклад, завершення атак, але я задоволений тим, як ми грали, яку енергію показали. Усі хлопці заслуговують на похвалу.

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– Ви сказали, що слід вдосконалювати дії під час завершення атак. А які настанови давали Данилові Сікану, коли він виходив на заміну?

– Такі, що зазвичай даю гравцям, коли вони виходять на заміну: як обирати позицію, що для цього слід зробити, деякі ігрові моменти, як використовувати зони. Це щодо атаки. А якщо говорити про оборону, чого потребували в той момент, то це його енергії та агресивності, ставлення до роботи, яке завжди на високому рівні. Сказав, що важливо бути на м’ячі, коли підключатися, коли гра потребує його присутності.

– Але ви щось підказували йому і під час матчу?

– Під час матчу говорив про атаку, як обрати кращу позицію, бути відкритим та створювати простір для інших. Маленькі деталі, які могли на той момент допомогти йому і всій команді. Підказки щодо позиціонування. Не скажу зараз цього дослівно.

– Ви вже дебютували в Лізі чемпіонів та Кубку України, попереду дебют у чемпіонаті України матчем з Динамо, яке тренує легендарний наставник Шахтаря Мірча Луческу. Що думаєте про протистояння з Луческу?

– Я не думаю про такі речі. Я ставлюся з повагою до всіх тренерів, тому для мене тут немає великої різниці. Звісно, приділятиму увагу тому, як діє суперник. Це важлива гра, дербі, багато емоцій. Я розумію, що змагатимуся з досвідченим фахівцем.

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– Тренер Вікторії сказав, що очікував сьогодні від Шахтаря більшої ротації. Скажіть, ви не награвали сьогодні склад, що вийде в п’ятницю на матч з Динамо?

– Я завжди думаю тільки про перший з наступних матчів, і він відбувся цього вечора. Я відчував, що ці футболісти будуть більш енергійними, бо ми зіграли достатньо важкий поєдинок з Барселоною. Для мене це нова команда, і я також хочу побачити, як деякі гравці виступають у серйозному офіційному матчі, щоб краще їх пізнати. Мені відомо, що ці футболісти мають певні якості.

Передусім увага завжди приділяється наступному матчу, тож маємо три дні, щоб підготуватися до зустрічі з Динамо, і побачимо, хто гратиме. Буде ротація чи ні – я не знаю, що люди думають про це, але для мене це означає, що фактично кожен у складі отримає свій шанс та можливість проявити себе. І я вважав, що сьогоднішня гра була гарною нагодою для цього, та перш за все дозвольте сказати, що я не недооцінюю суперника, а випускаю футболістів, щоб побачити їх у справжній грі. Тому що, як ви знаєте, було лише два тренування, не було достатньо часу, щоб підготуватися і краще їх вивчити. Для мене матч складає найкращу картину, тому так і зробив.

– Ви як тренер уже зустрічалися з Динамо 2020 року, коли грали проти киян із АЗ Алкмаром. Чим запам’ятався той матч?

– Це був дивний час, період пандемії коронавірусу, на стадіоні не було глядачів. На жаль, зараз схожі обставини, і мені дуже прикро через це. Пам’ятаю, ми грали на великому стадіоні, здається, у центрі міста, і він був порожній. Була лише одна зустріч, бо тоді УЄФА вирішив, що треба проводити лише один матч, коли зазвичай ми граємо вдома і на виїзді. На жаль, ми тоді поступилися, але це те, що мені запам’яталося, спогадів не дуже багато. Звісно, чимало речей змінилося: Динамо має багато нових футболістів, тренер не змінився, але склад інший. І я в іншому клубі. Тож немає жодного зв’язку з тим матчем. Пам’ятаю, що то була важка гра. Це все, нічого особливого.

– Ви вже дивилися якісь матчі ? І скільки ігор суперника загалом плануєте переглянути?

– Я завжди переглядаю багато ігор наступних суперників. Дружина пропонує подивитися фільм, але я відповідаю, що в мене немає часу на фільм, я маю дивитися гру. Я вивчав багато матчів суперників, це те, як я працюю, – я хочу знати все. Тож так, я бачив їхні ігри, але вам нічого про це не скажу, – цитує Пушіча прес-служба Шахтаря.

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