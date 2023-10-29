Специалист присоединился к команде в Испании, где она провела матч Лиги чемпионов против Барселоны. Лишь по возвращении Шахтера в Украину Марино Пушич смог встретиться с Ринатом Ахметовым. Президент клуба подарил боснийцу футболку с 38-м номером – именно 38-м по счету тренером "горняков" стал Пушич.

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"Я очень вам благодарен, что сегодня вы здесь, что вами руководил не страх перед приездом в Украину, а огромное желание сделать украинскую команду сильнее, сделать все, чтобы радовать украинских болельщиков, болельщиков донецкого Шахтера красивой, яркой атакующей игрой", – обратился Ахметов к Пушичу.

Пресс-служба Шахтера отмечает, что на встрече также присутствовали спортивный директор клуба Дарио Срна и ассистент главного тренера Марио Станич. Именно эта четверка обсудила стратегию развития команды.

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