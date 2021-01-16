Чтобы не скучать, пока звездный муж обновляет новые рекорды в Барселоне, Антонелла Рокуцо занялась боксом.

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Очаровательная жена Лионеля Месси опубликовала видео с тренировки, где девушка уже демонстрирует неплохие навыки. "Я начала месяц назад и все еще учусь. Мне нравится", – подписала видео Антонелла.

Стоит отметить, что Месси и Рокуцо воспитывают троих детей.

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