Жена Месси продемонстрировала свои боксерские способности – хейтерам форварда Барселоны следует остерегаться
07:30 - Читати українською
Антонелла Рокуцо решила разнообразить спортивную жизнь семейства Месси.
Чтобы не скучать, пока звездный муж обновляет новые рекорды в Барселоне, Антонелла Рокуцо занялась боксом.
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Очаровательная жена Лионеля Месси опубликовала видео с тренировки, где девушка уже демонстрирует неплохие навыки. "Я начала месяц назад и все еще учусь. Мне нравится", – подписала видео Антонелла.
Стоит отметить, что Месси и Рокуцо воспитывают троих детей.
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