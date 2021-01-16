Дружина Мессі похизувалась боксерськими навичками – хейтерам форварда Барселони варто остерігатись
07:30 - Читать на русском
Антонелла Рокуцо вирішила урізноманітнити спортивне життя сімейства Мессі.
Щоб не нудьгувати, поки зірковий чоловік оновлює нові рекорди у Барселоні, Антонелла Рокуцо зайнялась боксом.
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Чарівна дружина Ліонеля Мессі опублікувала відео з тренування, де дівчина вже демонструє непогані навички. "Я почала місяць тому і все ще вчуся. Мені подобається", – підписала відео Антонелла.
Варто відзначити, що Мессі та Рокуцо виховують трьох дітей.
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