Похоже, форвард ПСЖ Мауро Икарди подрабатывает на полставки фотографом для своей жены. На этот раз Ванда Нара разделась не без причины, ведь фотография была сделана в душе.

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Ванда "засветила" татуировку самолета возле груди и подписала фото: "Моя тату говорит сама за себя".

Напомним, в Париже продолжается сканадал вокруг увольнения Томаса Тухеля с поста наставника ПСЖ. Клуб официально не объявил об отставке Тухеля, но определенные игроки уже попрощались со специалистом.

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