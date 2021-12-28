"Моя тату говорит сама за себя", – Ванда Нара принимала душ и не забыла о фото
Ванда Нара решила отвлечь фанатов ПСЖ от разговоров вокруг увольнения Томаса Тухеля.
Похоже, форвард ПСЖ Мауро Икарди подрабатывает на полставки фотографом для своей жены. На этот раз Ванда Нара разделась не без причины, ведь фотография была сделана в душе.
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Ванда "засветила" татуировку самолета возле груди и подписала фото: "Моя тату говорит сама за себя".
Напомним, в Париже продолжается сканадал вокруг увольнения Томаса Тухеля с поста наставника ПСЖ. Клуб официально не объявил об отставке Тухеля, но определенные игроки уже попрощались со специалистом.
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