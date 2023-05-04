Жена Малиновского выделила лучшего тренера в карьере Руслана: "Он приходил домой счастливый"
Роксана Малиновская с удовольствием вспоминает эмоции мужа от сотрудничества с Филлипом Клеманом.
"В Генке Руслан получал большое удовольствие от тренировок под руководством Филиппа Клемана.
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Каждый день он приходил домой счастливый от того, что они делали на тренировках. Даже если было тяжело, он все равно получал положительные эмоции, а также записывал себе все занятия", – сказала Роксана в интервью FanDay.
Напомним, Малиновский выступал за Генк с 2016 по 2019 гг. В составе бельгийской команды он провел 135 матчей, забил 30 голов и отдал 32 ассиста. Из Генка Руслан перебрался в Аталанту, а зимой 2023 года стал игроком французского Марселя. Филипп Клеман ныне тренирует Монако.
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