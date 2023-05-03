Роксана Малиновская, жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, объяснила, почему ее муж в последнее время получает меньше игрового времени во французской команде.

"После Страсбура Руслан имел небольшое повреждение, и до сих пор играет через боль. Но это связано еще и с тем, что тренер хочет найти решение, какой состав является наиболее оптимальным. У него была травма, а сейчас несколько раз он не играл именно из-за тактики тренера.

Наставник Марселя назвал срок восстановления Малиновского

Самое важное, что у Руслана с Игором Тудором есть диалог. Тренер объясняет, какая у него задача на ту или иную игру. И поэтому он говорит: "Готовься на следующую игру, эту мы сделаем более атакующей, а следующую, когда ты будешь играть, более сдержанной". Поэтому Руслан несколько матчей не играет", – сказала Роксана в интервью FanDay.

Напомним, Руслан не попал в заявку на игру предыдущего тура Лиги 1 против Осера (2:1), а полный матч за Марсель в последний раз провел еще 11 февраля с Клермоном (2:0). Всего в текущем сезоне украинец сыграл за провансальцев 18 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Малиновский травмировался – Марсель пропустил чудо-гол, но вырвал победу над Осером и сократил отставание от ПСЖ