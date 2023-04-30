Франция. Лига 1, 33 тур

Марсель – Осер – 2:1

Голы: Ундер, 75, Санчес, 77 – Туре, 33

Малиновский неожиданно оказался вне заявки Марселя на матч с Осером после хорошей игры с Лионом. Как оказалось, украинец повредил лодыжку на тренировке. Камеры выхватили, как Руслан смотрел поединок в компании руководства клуба.

Группу атаки сформировали Ундер (правее), Санчес (левее) и Витинья (на острие). Португалец недавно провел шикарный матч против Труа. Сегодня он также мог оформить дубль, но запомнился только ужасающей реализацией. Марсель мощно начал – за первые 20 минут Витинья нанес шесть ударов из пределов штрафной. И не забил ни одного гола.

Осер почти не переходил на чужую половину, но использовал первый же шанс. Лопес после стандарта сыграл на выходе кулаком и выбил мяч прямо на ногу Бирама Туре – капитан Осера идеально пробил под перекладину.

Марсель продолжал безрезультатно давить до 75 минуты. Очень эффективным был правый фланг хозяев, откуда обостряли Клосс (6 пасов под удар) и Ундер (4 паса под удар). Партнеры испортили несколько их передач, пока Жонатан и Дженгиз не решили все сделать своими силами. Клосс покатил в штрафную, а турок переиграл голкипера и сравнял счет.

Через две минуты Марсель вырвал победу. Алексис открылся под передачу Гендузи, вырвался один на один с голкипером и пробил ему между ног. Было подозрение на офсайд, но VAR зафиксировал легитимность гола. Таким образом, Марсель набрал 70 очков и сократил отставание от ПСЖ до 5 баллов. Париж сегодня проиграл Лорьяну. Призрачная чемпионская интрига во Франции жива.

Марсель драматично обыграл Лион – Малиновский помучил чемпиона мира и получил приличные оценки