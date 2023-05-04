Роксана Маліновська з приємністю згадує емоції чоловіка від співпраці з Філліпом Клеманом.

"В Генку Руслан отримував велике задоволення від тренувань під керівництвом Філіппа Клемана.

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Щодня він приходив додому щасливий від того, що вони робили на тренуваннях. Навіть якщо було важко, він все одно отримував позитивні емоції, а також записував собі всі заняття", – сказала Роксана в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Маліновський виступав за Генк з 2016 по 2019 рр. У складі бельгійської команди він провів 135 матчів, забив 30 голів і віддав 32 асисти. З Генка Руслан перебрався в Аталанту, а взимку 2023 року став гравцем французького Марселя. Філіпп Клеман нині тренує Монако.

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