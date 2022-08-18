"Мы приобрели дом в Бергамо два года назад. Только сейчас все готово, и мы заехали туда. Понемногу я разбираюсь с коробками.

Аталанта установила цену за Малиновского – украинец выбирает между двумя клубами АПЛ

Для меня нет ничего важнее семьи и карьеры Руслана. Если он не сможет остаться в Аталанте, то должен найти другое решение. Конечно, нам обидно, но такова футбольная жизнь. Он должен думать о своей карьере профессионального футболиста", – написала Роксана в Instagram.

Напомним, Малиновского сватают в АПЛ, где за него якобы готовы бороться Тоттенхэм и Ноттингем Форест. Аталанта не прочь отпустить украинского хавбека после 3 лет сотрудничества.

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