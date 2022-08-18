Бергамаски готовы пожертвовать одним из лидеров команды. Одна из целей руководства – омоложение состава. Продажа 29-летнего Малиновского не только поможет ее достичь, но и дает шанс неплохо заработать.

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По информации TuttoAtalanta, Лука Перкасси ждет от потенциальных покупателей предложение как минимум на 20 миллионов евро. Выручить больше Аталанте будет сложно, ведь реальных претендентов на Малиновского всего два. Это Тоттенхэм и Ноттингем Форест. Причем лондонцы хотели бы поначалу оформить аренду.

Отметим, что за три года в команде Джан Пьеро Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

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