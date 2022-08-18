"Ми придбали будинок у Бергамо два роки тому. Тільки зараз все готове, і ми заїхали туди. Потроху я розбираюся з коробками.

Аталанта встановила ціну за Маліновського – українець вибирає між двома клубами АПЛ

Для мене немає нічого важливішого за сім'ю та кар'єру Руслана. Якщо він не зможе залишитися в Аталанті, то повинен знайти інше рішення. Звичайно, нам прикро, але таке футбольне життя. Він має думати про свою кар'єру професіонального футболіста", – написала Роксана в Instagram.

Нагадаємо, Маліновського сватають в АПЛ, де за нього нібито готові боротись Тоттенхем і Ноттінгем Форест. Аталанта не проти відпустити українського хавбека після 3 років співпраці.

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