"Ребята, ранним утром Россия официально начала войну на всей территории Украины. Взрываются все стратегические объекты, люди напуганы, паникуют. Все границы сейчас закрыты. Наши с Русланом семьи в Украине. Я плачу и молюсь за свою страну, наших людей, мой дом.

"Отдельные приветствия жене Руса Малиновского": известный комментатор – о нападении России на Украину

Российские новости не говорят правды. Говорят, они защищают восток от нас, но они напали на нас. Это преступление против человечества, как этот кошмар может быть остановлен?" – написала Роксана Малиновская в своем Instagram.

Напомним, недавно Роксана Малиновская в своих соцсетях опубликовала картинку, на которой пожимают друг друга ладони в цветах флагов России и Украины. Уже тогда пришлось оправдывать свои действия.