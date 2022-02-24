"Плачу и молюсь за свою страну": жена Малиновского высказалась о вторжении России на территорию Украины
Роксана Малиновская, жена хавбека Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, отреагировала на нападение России на земли Украины.
"Ребята, ранним утром Россия официально начала войну на всей территории Украины. Взрываются все стратегические объекты, люди напуганы, паникуют. Все границы сейчас закрыты. Наши с Русланом семьи в Украине. Я плачу и молюсь за свою страну, наших людей, мой дом.
"Отдельные приветствия жене Руса Малиновского": известный комментатор – о нападении России на Украину
Российские новости не говорят правды. Говорят, они защищают восток от нас, но они напали на нас. Это преступление против человечества, как этот кошмар может быть остановлен?" – написала Роксана Малиновская в своем Instagram.
Напомним, недавно Роксана Малиновская в своих соцсетях опубликовала картинку, на которой пожимают друг друга ладони в цветах флагов России и Украины. Уже тогда пришлось оправдывать свои действия.