Анастасия Лунина, жена вратаря Реала и сборной Украины Андрея Лунина, поддержала своего мужа после неоднозначной победы "сливочных" над Атлетико (5:3).

Накануне Реал в 1/2 финала Суперкубка Испании с огромным трудом одолел Атлетико (5:3), дожав "матрасников" лишь в добавленное время. Одним из антигероев встречи стал Кепа Аррисабалага, которому Карло Анчелотти доверил место в основе. Испанский кипер допустил ляп во время третьего гола при счете 2:2, разогрев новые дискуссии относительно того, кто должен быть главным в воротах Реала пока не вернется Тибо Куртуа.

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Отреагировала на ошибку Кепы и Анастасия Лунина, жена украинского вратаря "сливочных". На своей странице в социальной сети Instagram она безапелляционно отметила: "Андрей Лунин – без сомнения № 1".

Такая "провокация" вряд ли будет способствовать хорошим отношениям между обоими голкиперами и может нарушить гармонию в раздевалке Реала. Поэтому Анчелотти, который не скрывает своей симпатии к испанцу, в очередной раз придется наступать на собственное "я", чтобы в тяжелых муках выбрать достойного на следующую игру.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 5 поединках отстоял "на ноль").

К слову, свою следующую дуэль Реал снова проведет против Атлетико – в четверг, 18 января, команды сойдутся в 1/8 финала Кубка Испании.

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