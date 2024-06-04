Встречу в Кишиневе будет судить 37-летний румын Андрей Чивулете, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать Себастьян Георге и Георге Флорин Нексу. Четвертым арбитром выступит представитель Молдовы – Ион Орлик.

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Чивулете не может похвастаться большим опытом на евроарене, но с украинцами все же пересекался. Он выполнял функции резервного арбитра на двух матчах нашей молодежки во время прошлогоднего Евро. Тогда команда Руслана Ротаня одолела хорватов и расписала ничью с испанцами.

Напомним, спарринг против Молдовы 11 июня будет для сборной Украины последним в рамках подготовки к Евро. Подопечные Реброва уже успели расписать ничью с Германией, а 7 июня сыграют против Польши. Старт на чемпионате Европы – 17 июня матчем против Румынии.

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