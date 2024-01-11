Наставник "сливочных" на игру против "матрасников" решил доверить место в основе испанскому голкиперу, а не Андрею Лунину. Кепа допустил несколько ошибок, которые в итоге привели к голам. После матча Карло Анчелотти оправдал вратаря.

8 голов, ошибки Кепы и безумная концовка в видеообзоре матча Реал – Атлетико – 5:3

"Кепа провел хороший матч, очень приличный. Он ничего не мог сделать с голами. В третьем немного помешал прыжок Мораты. На финал мы снова будем выбирать: либо Кепа, либо Лунин", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что в финале Реал сыграет против победителя пары Осасуна – Барселона. Решающий матч Суперкубка Испании запланирован на 14 января.

Кепа привез курьезный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка