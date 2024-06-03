Трансфер Мбаппе в Реал – вопрос времени. Все детали улажены, а тренерский штаб уже начал искать варианты, как эффективнее использовать суперзвезду. У Килиана и Винисиуса одинаковая любимая зона – левый фланг атаки.

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Мбаппе будет стартовать в Мадриде на позиции центрфорварда, сообщает Relevo. Однако француз, конечно, не будет привязан к позиции и будет иметь свободу перемещений. Он сможет обмениваться зонами с Вини. Бразилец сохранит за собой левую бровку.

Это сигнал от Анчелотти, кого он считает главной звездой, ведь Мбаппе в Париже, по слухам, конфликтовал с тренерами из-за нежелания играть на острие. Винисиусу также не понравился прошлогодний эксперимент тренера с переводом в центр атаки.

В любом случае Анчелотти придется жертвовать или Родриго, или кем-то из полузащитников (Беллингем, Вальверде, Камавинга, Чуамени), чтобы гарантировать Мбаппе место в стартовом составе.

В прошлом году опытный тренер блестяще справился с перестройкой после ухода Бензема и интеграцией Беллингема с ромбом в центре поля.

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